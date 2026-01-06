大晦日のイベントで集団食中毒です。大分県大分市のトキハわさだタウンの催事場で販売された貝やタコなどの煮物を食べた40人が下痢などを訴えていることが分かりました。 その後、食中毒と断定されています。 トキハわさだタウン 集団食中毒が発生したのは大分市のトキハわさだタウンです。 大分市保健所によりますと1月2日、「大晦日に催事場で買った海鮮の煮物を食べたグループが体調不良を訴えている