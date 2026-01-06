俳優の和田正人（46）が6日までに自身のSNSを更新。「年末ジャンボ宝くじ」の結果を明かした。【写真】和田正人＆吉木りさの娘、英才教育の様子和田は「忘れてた年末ジャンボの結果を、先ほど確認したら、なんと…」と書き出し、「5等の10300円が当たってた！7等の300円も3本！合計11200円！！」と当選結果を喜んだ。しかし直後に「800円損してるやないか。。。」と明かし、当選金額が購入額を下回ったことを明かした。結果