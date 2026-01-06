天涯孤独だった私が、やっと掴んだ温かい家庭。マッチングアプリで出会った「理想の夫」との幸せな結婚生活は、待望の妊娠を機に音を立てて崩れ去りました。読者からも「失踪はひどすぎる」と怒りの声が上がる、夫の行方不明から始まる戦慄の物語。幸せの絶頂から一気に突き落とされた、ある女性の孤独な戦いとは⋯。■妊娠報告の直後、優しかった夫が突然“行方不明”に!?主人公のさちこは、家族への強い憧れを持ち、婚活を