マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティング（東京）が昨年実施した調査によると、賃貸居住者のうち住宅を「購入したい」と回答した人は「やや購入したい」16％を含め計24％だった。2023年の調査では計29％となっており、5ポイント低下した。建築資材、人件費の高騰などが背景にあるとみている。調査は昨年9月にインターネットを通じて行った。購入を望まない人は「あまり購入したくない」20％を含め計76％だった。