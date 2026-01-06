岐阜県羽島市の松井聡市長が昨年末の記者会見で、プロ野球・中日ドラゴンズの二軍本拠地「ナゴヤ球場」（名古屋市中川区）の移転先として、誘致に向けて検討を進める方針を明らかにした。羽島市によると、候補地は、県の次世代型路面電車（ＬＲＴ）構想の沿線となる農地（足近町）と、同市が４・２ヘクタールを購入したかんぽの宿岐阜羽島跡地（桑原町）。松井市長は「スポーツと観光が合わさった拠点になれば」と述べた。誘