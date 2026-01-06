浦和は6日、2月6日に開幕する明治安田J1百年構想リーグに向けて新体制発表会見を開いた。筑波大のGK佐藤瑠星、桐蔭横浜大のFW肥田野蓮治ら大卒4人や、期限付き移籍からの復帰組、ユースからの昇格組を含めて11人が加入。マチェイ・スコルジャ監督（53）は続投する。昨季7位からの巻き返しに向け、堀之内聖SD（46）は「目指すべきスタイルは基本的には昨年まで積み上げてきたものをレベルアップさせていく。監督とは、わずかな