お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。正月休みのタレント、ヒロミの代役を務め、番組の終了寸前に得意のギャグをかました。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から「津田ちゃん、今日のデイデイ、いかがでございましたか？」と振られた後だった。「今日のデイデイも、ゴイゴイスーです！」と大声で叫んだ。これには「いただきました。ゴイゴイスー。また