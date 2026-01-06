1月7日（水）の『徹子の部屋』に、松平健とコロッケが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は異色の豪華コンビが登場。黒柳徹子のリクエストでコロッケはもちろん、松平もモノマネを披露する。2人は数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲。初めて会ったのは京都の撮影所で、コロッケは『暴れん坊将軍』の上様姿をした松平の衝撃的な行動を目撃したという。コロッケは昨年2月に両膝に人工関節