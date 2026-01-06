県は6日、県内で今シーズンに発生している雪による被害状況を発表しました。これまでに雪下ろしなどの除雪作業や、除雪機の事故により長岡市や三条市など10市町で合わせて20人の死傷が確認されています。県が発表した6日午後2時現在の被害状況によりますと、これまでに3人が死亡、17人が重軽傷となっています。雪下ろしなど除雪作業による被害が11件、除雪機の事故が4件などとなっています。県は除雪作業の注意点として以下