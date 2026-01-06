B2西地区所属のベルテックス静岡は1月6日、加納誠也を左膝外側半月板変性断裂・左膝関節滑膜炎によりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。 愛知県出身で現在36歳の加納は196センチ95キロのパワーフォワード。筑波大学を卒業後、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でプレー。その後はつくばロボッツ（現茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、