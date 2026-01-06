トップカルチャーがこの日の取引終了後、２５年１２月度の月次売上動向を発表しており、既存店売上高は前年同月比３．１％増と８カ月連続で前年実績を上回った。 書籍で大型店が牽引役となったほか、ＥＣ販売も堅調に推移。また、特撰雑貨文具では、全国のお取り寄せグルメを中心に食品が前年を大きく上回ったほか、服飾や文具、コスメも好調だった。更に、子会社のゲーム・トレカ事業、Ｃａｆｅ事業、その他Ｄ