（嘉義中央社）標高約1129メートルに位置する南部・嘉義県阿里山郷タッパン（達邦）村の作業小屋で、タイワンツキノワグマの出没が相次いでいる。農業部（農業省）林業・自然保育署嘉義分署が対策を講じている他、地元住民や行楽客らに注意を呼びかけている。同分署によると、昨年12月31日にクマが作業小屋に侵入したとタッパン村の住民から通報があった。冷蔵庫が開けられ、中の食べ物や備蓄していた缶詰が食べられた形跡があった