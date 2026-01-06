6日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比870円高の5万2690円で取引を終えた。出来高は3万4075枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては171.92円高。 株探ニュース