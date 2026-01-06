6日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比73ポイント高の3550ポイントで取引を終えた。出来高は5万9550枚だった。この日のTOPIXの現物終値3538.44ポイントに対しては11.56ポイント高。 株探ニュース