6日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比625ポイント高の3万2025ポイントで取引を終えた。出来高は2356枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1875.35ポイントに対しては149.65ポイント高。 株探ニュース