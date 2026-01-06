6日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比15ポイント高の682ポイントで取引を終えた。出来高は3735枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値690.65ポイントに対しては8.65ポイント安。 株探ニュース