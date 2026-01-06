6日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比3ポイント安の1994ポイントで取引を終えた。出来高は85枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2029.82ポイントに対しては35.82ポイント安。 株探ニュース