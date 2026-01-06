6日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円37銭前後と、前日午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円52銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース