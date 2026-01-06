北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、警察は１月６日、運営会社の事務所などに家宅捜索に入りました。（山岡記者）「道警の捜査員５人ほどがスキー場の施設内に入っていきます。これから家宅捜索が始まります」警察が業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入ったのは、朝里川温泉スキー場の運営会社の事務所などです。年末に起きた悲惨な事故をめぐり、警察は