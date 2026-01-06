第43回国連教育科学文化機関（ユネスコ）年次総会の審議を経て、中国の科学者・顧方舟氏（1926-2019）生誕100周年記念イベントがユネスコのシリーズ記念行事に正式に取り入れられました。2026〜2027年に、中国、フランス、イタリアなどで顧方舟氏生誕100周年記念イベントが開催される予定です。これは中国の魏晋時代（220-420年）の数学者・劉徽氏（225-295）に続き、ユネスコ科学者生誕記念行事に選ばれた2人目の中国人科学者とな