6日午後2時すぎ、東京・渋谷区広尾のガスを扱う会社の工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。東京消防庁によりますと、午後2時20分ごろ、渋谷区広尾のガスを扱う会社の工場で火事がありました。建物の外壁120平方メートルなどが燃え、当初、逃げ遅れた人3人が屋上に避難しているという情報がありましたが、この会社の社員24人、全員無事だということです。警視庁によりますと、建物の1階にある駐車場でまず車が燃え、建