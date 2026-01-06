午後1時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニエンスストアの駐車場で、「車が男性をはねた」と近くの施設職員から消防に通報がありました。【映像】ぐにゃりと曲がったフェンスと突っこんだ車（現場の様子）消防によりますと、駐車場で急発進した車が15歳の男子中学生をはねたということです。車はその後、近くのフェンスに突っこみました。男子中学生は搬送時、心肺停止の状態だったということです。（ANNニュース）