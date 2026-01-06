SNSで「儲かる株を購入できるくじに当たった」などとうその儲け話をもちかけ、男性からおよそ4000万円をだまし取ったとして、60代の受け子の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者無職の西田成人容疑者（61）は去年、仲間と共謀して、SNSで知り合った40代の男性にうその儲け話をもちかけ、現金およそ4000万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、西田容疑者らは「儲かる株を購入できるくじに当