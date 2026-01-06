２５年度ＪＲＡ賞の受賞馬選考委員会が６日、東京都港区のＪＲＡ本部で行われ、注目された年度代表馬の座は、日本調教馬として史上初となるブリーダーズＣクラシック（米Ｇ１）制覇を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が獲得した。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースも受賞。同馬は株式会社サイバーエージェント会長の藤田晋氏の所有馬としても知られている。ダート界で世界の頂点に立った実力馬が、ＪＲ