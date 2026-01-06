俳優・舘ひろし（７４）が設立した「舘プロ」の餅つき新年会が７日、行われ所属俳優の黒川想矢（１６）らが出席した。舘が最初に杵を持ち、力強く餅をつく中、映画「国宝」で立花喜久雄の少年役を演じた黒川は真剣に見入った。その後、自身も餅つきに参加。「去年、つかせていただいた時に、舘さんにヘタだなと言われて、今日は言われなかったので頑張っていきたい」とはにかんだ。黒川は昨年、注目を浴び初のカレンダー発売