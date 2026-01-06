東京・渋谷区の工場で火事があり、一時、屋上で3人が救助を求めているという情報もありましたが、先ほど救助されました。6日午後2時20分ごろ、渋谷区広尾の工場から「火が出ている」と目撃した人から119番通報がありました。建物の3階から火が出たとみられ、屋上には3人が手を振って助けを求めているという情報もありましたが、すでに救助されたということです。東京消防庁のポンプ車など20台が出動し、現在も消火活動が続けられて