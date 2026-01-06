1月5日、特別番組『クイズドレミファドン！』（フジテレビ系）が放送された。特別MCとして橋本環奈が出演したが、その近影にざわつきが広がっている。「同番組は1976年から1988年までレギュラー放送し、以降は不定期に特別番組として放送されています。特番では長年、中山秀征さんがメインMCを務めるのが定番です。今年が放送開始50周年の節目ということで、フジテレビ井上清華アナウンサーに加え、橋本さんが特別MCとして参加。