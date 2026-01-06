Image: LG テレビって見ていないときは電源を切りますよね。つまり、壁には黒くて大きな長方形が残るわけです。それが長年当たり前の光景でした。しかし、2017年にSamsung（サムスン）が「The Frame」を発表して以降、テレビは“見るための装置”から“空間に溶け込む存在”へと役割を広げてきました。そして2026年、その流れにLGが本格的に合流します。CES 2026で披露予定の「Gallery TV」