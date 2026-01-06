【モデルプレス＝2026/01/06】ミュージカル女優の新妻聖子が1月5日、自身のInstagramを更新。次男との親子ショットを公開した。【写真】44歳で第2子出産の美人歌手「可愛すぎる親子ショット」次男抱いた姿◆新妻聖子、次男抱いた密着ショット披露新妻は「昨年度は新生児を抱え2人育児にあたふたする私を、たくさんの方が支えてくださいました」と記し、次男との2ショットを投稿。腕に抱いた次男の顔を愛おしそうに見つめる姿が収め