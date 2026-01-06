エムスタイルが、スマホRPG「天空のアムネジア」にて新英雄キャラクター「豊臣秀吉」をリリース。これに伴い、キャラクターボイスを務める声優「矢野妃菜喜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが開催中です。 エムスタイル「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン  開催期間：2026年1月1日(木) 00:00〜1月15日(木) 15:59賞品：「豊臣秀吉」役 声優「矢野妃菜喜」さん直筆サイ