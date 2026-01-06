和歌山労働局が、令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業の一環として「合同企業説明会」をフォルテワジマ4階にて開催。ミドルシニア世代を対象に、これまでの経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供するイベントです。 和歌山労働局「合同企業説明会」  開催日時：2026年2月28日(土) 13:30〜16:00 (受付開始 13:00〜)会場：フォルテワジマ 4階 中ホール所在地：和歌山県和歌山市本町2-1対象者：概ね3