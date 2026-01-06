◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」競馬への関わり方は十人十色。元騎手の藤井勘一郎さんは、唯一無二のキャリアを歩んでいる。２２年４月の落馬事故で第４胸椎脱臼骨折の大けがを負い、２４年２月に引退。胸から下にまひが残り、車いすで生活する。懸命にリハビリを続け、海外にも一人で行くなど精力的に活動する姿には、いつも勇気をもらえる。藤井さんは昨年３月から、同月に開業した栗東・井上厩舎のマネジャーを務めて