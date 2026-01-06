Ｊ１清水は６日、静岡市の三保グラウンドでトレーニングを行った。Ｊ１町田から期限付き移籍で加入した韓国代表ＦＷ呉世勲（オ・セフン、２６）が、３年ぶりに清水へ復帰した。再加入にあたり、「新しい呉世勲、変わった自分が清水の力になっている姿を見せたい」と意気込みを語った。始動から２日目となったこの日は、ストレッチやパス回し、８対８のミニゲームなどで汗を流した。身長１９４センチの長身ストライカーは、２０