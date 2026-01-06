俳優・舘ひろし（７５）が６日、東京・新宿区の舘プロで、新年を祝う餅つきを行った。トップバッターを買って出た舘は「よいしょ！」のかけ声に合わせ、慣れた手つきできねを振り下ろした。「今日は頑張りました」と声を弾ませ、２５０人に餅を振る舞った。昨年は舘の芸能生活５０周年を記念して、石原プロ時代に恒例だった餅つきを再開。舘プロ５周年の今年も盛会となり「できる限りやっていきたい」と意欲を見せた。「僕の