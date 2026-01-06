女優でモデルのKoki,（22）が6日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Adorable shoes and jacket @coach」と書き出したKoki,。ゆったりとしたラフな服装に身を包んだ姿をアップした。ブラウンのパーカーにデニム、足下はウサギの形をしたシューズを着用。「うさちゃんの耳がぴょんぴょん可愛い！」と紹介して「犬達が狙ってます」とコメントを添えた。