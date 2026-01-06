赤色灯6日午後1時5分ごろ、大阪府東大阪市中新開1丁目のコンビニ敷地内で「車が男性をはねフェンスに突っ込んだ」と119番があった。府警などによると、近くにいた男子中学生（15）が車とフェンスに挟まれ病院に搬送され、死亡した。府警は、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで運転していた70代の男を現行犯逮捕し、詳しい状況を調べている。コンビニ敷地内では、捜査員が白い車や自転車を調べていた。衝突したとみられ