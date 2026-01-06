プロ野球阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が3日放送の読売テレビ「あすリート」に出演。愛弟子で番組ナビゲーターの鳥谷敬氏（44）と対談した。25年のドラフトで、1位・立石正広内野手（創価大）、2位・谷端将伍内野手（日大）、3位・岡城快生外野手（筑波大）と1〜3位まで右打ちの打者を獲得した阪神。岡田氏は「右バッターでええのがおったら、絶対獲らなあかんと思ってる」と持論を示し「左は毎年どっかにおるよ。1、2