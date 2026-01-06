スターラックス航空は、エアバスA350-1000型機の初号機を受領した。発注した18機のうち初号機で、欧米のほか、アジア太平洋地域の一部路線に投入する。エアバスA350-1000型機を運航する、世界で11番目の航空会社となった。革新性とアイデンティティを体現して、「1000」の数字やカーボンファイバーのモチーフを塗装している。スターラックス航空は、エアバスA321neoやエアバスA330-900型機、エアバスA350-900型機を含む、エアバス