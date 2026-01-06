全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、1月17日から23日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は1月7日から13日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,000マイル東京/羽田〜秋田・庄内・小松・大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜大分・福岡線、札幌/千歳〜函館、長崎〜五島福江線・4,000マイル東京/羽田〜根室中標津・函