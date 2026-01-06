2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀スプリンターはサトノレーヴ（牡7＝堀、父ロードカナロア）が198票で受賞。高松宮記念を優勝し、海外のチェアマンズスプリントプライズ、クイーンエリザベス2世ジュビリーSで2着に好走した実績が評価された。次点は42票でスプリンターズSを制したウインカーネリアンだった。▼堀宣行調教師このたびは名誉ある賞に選出していた