2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀3歳牝馬にはエンブロイダリーが選ばれた。25年は5戦3勝。桜花賞と秋華賞の牝馬2冠に輝いた。▼森一誠調教師このたびはエンブロイダリーがJRA賞最優秀3歳牝馬に選出され、誠にうれしく思います。2年前の3月に森厩舎は開業しましたが、その3月に初めて入厩した馬がJRA賞を受賞したことにただ驚くばかりで、彼女に携わった全ての関