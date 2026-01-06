JRAは「2025年度JRA賞受賞馬選考委員会」を6日に行い、各賞を発表した。最優秀障害馬は満票を獲得したエコロデュエル。中山グランドジャンプで圧巻レコードVを飾ると、年末の中山大障害でも5馬身差快勝。15年アップトゥデイト、16＆17年オジュウチョウサン以来3頭目となる両ジャンプG1同一年連覇を成し遂げた。▼岩戸孝樹調教師名誉ある賞を満票という形でいただいて、本当にうれしく思います。オーナーをはじめこの馬に関