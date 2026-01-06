2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。昨年ジャパンCを05年アルカセット以来、20年ぶりに優勝したカランダガン（セン5＝仏・Fグラファール厩舎）が外国馬として初の特別賞を受賞した。JRA馬以外のJRA賞受賞はホッカイドウ競馬所属の04年コスモバルクが特別賞（副題として特別敢闘賞）を受賞して以来で2頭目。08年からJRA賞の受賞対象となった外国馬の同賞受賞は史上初の快挙とな