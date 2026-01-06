2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀2歳牝馬はスターアニス（牝3＝高野、父ドレフォン）。中京2歳Sで2着に好走し、阪神JFを鮮やかに差し切って勝利。「該当馬なし」の1票が入ったため惜しくも満票は逃したが、2歳女王が堂々の受賞だ。高野師は「このような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です。この馬には今後、まだまだ長い未来が待っていますので評価がさらに上