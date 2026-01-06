2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀4歳以上牝馬にはレガレイラが選ばれた。25年は4戦2勝。エリザベス女王杯を制し、G1・3勝目を挙げた。▼木村哲也調教師光栄です。2歳のときから恥ずかしくない成績を残してきましたし、3年連続でG1を勝ってくれました。この賞をいただけたのは彼女の頑張りが評価されたことなので、とても喜ばしいです。有馬記念のあとは厩舎で様