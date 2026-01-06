2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀3歳牡馬にはミュージアムマイルが選ばれた。25年は6戦3勝。皐月賞、有馬記念とG1・2勝をマークした。▼高柳大輔調教師たくさんの方々に認められ、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。まだ明け4歳ですし、今後さらなる成長をしてくれると思いますし、期待しております。昨年はミュージアムマイルにとって、成長著しい