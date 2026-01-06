ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。特別賞にはジャパンＣで２０年ぶりの外国調教馬による勝利となったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が選ばれた。外国馬がＪＲＡ賞を受賞したのは初となる。また、黄綬褒章に選ばれた横山典弘騎手にも特別賞が贈られた。歴代２位の勝利数を挙げる同騎手は、ＪＲＡでは柴田善臣騎手、２４年の武豊騎手に続く３人