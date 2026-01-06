C大阪が6日、ヨドコウ桜スタジアムで日置貴之社長らが出席して新体制発表会見を行った。サンフレッチェ広島の強化部長だった雨野裕介氏が新設のスポーツダイレクター（SD）に就任。トップチームに加えてアカデミー、レディースの3部門を統括する。雨野SDは「トップチームに振り切って言うなら“日常を勝負する”ことが必要。連勝し、負けないことの習慣化をつける。優勝するチームは10試合以上負けませんから」と方針を語った。