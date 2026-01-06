2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。最優秀マイラーには満票を獲得したジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスマリス）が輝いた。昨年はJRAで3戦を戦い、安田記念1着、富士S2着、マイルCS1着。23年朝日杯FS、24年NHKマイルCを含む史上初の「牡馬が出走できる国内芝マイルG14競走完全制覇」の偉業が高く評価された。高野師は受賞を受け「このような栄誉ある賞をいただきま