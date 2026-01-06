6日午後2時すぎ、東京・渋谷区広尾のガスを扱う会社の工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。東京消防庁によりますと、午後2時20分ごろ、渋谷区広尾のガスを扱う会社の工場で火事がありました。この火事で、逃げ遅れた人3人が屋上に避難しているという情報がありましたが、この会社の社員24人、全員無事だということです。